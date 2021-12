Il saturimetro costa solo 6€ su Amazon: meglio prenderlo adesso

Con la risalita dei contagi, l’aumento dei prezzi delle mascherine è già arrivato. Il saturimetro potrebbe essere il prossimo dispositivo che vedrà la sua domanda aumentare e il costo – di conseguenza – lievitare. Per questo motivo, è buona norma, anche per una tranquillità maggiore, prenderne uno ora da Amazon: costa appena 6€ e le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Saturimetro: bastano 6€ su Amazon, per ora

Un prodotto largamente utilizzato in questi due anni anche da chi, come la sottoscritta, prima della pandemia non ha mai nemmeno accarezzato l’idea di averne uno in casa. Uno strumento che può aiutare a infondere tranquillità: in tempo reale è possibile conoscere la quantità di ossigeno presente nel sangue. Un parametro fondamentale.

L’utilizzo è semplicissimo e non serve esperienza medica alcuna. Basta attaccarlo a un dito, aspettare qualche secondo e leggere quanto rilevato. Oltre alla saturazione, è possibile anche controllare il battito cardiaco.

Abbiamo già assistito a un’impennata dei prezzi pazzesca, a inizio pandemia. Con l’aumento brutale di contagi dell’ultimo periodo, chi ancora non si è munito di un saturimetro dovrebbe farlo quanto prima, tanto per scongiurare l’ipotesi di doverlo pagare 10 volte il loro valore reale. Adesso, da Amazon è possibile prenderne uno a 6€ circa appena: spesa irrisoria. Spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.