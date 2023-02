Il San Valentino di GeekMall è speciale: fino a -60% per regali SPETTACOLARI

San Valentino è alle porte. Perché non approfittare degli sconti per la festa degli innamorati per fare autentici affari? Dal celeberrimo store di GeekMall puoi risparmiare fino al 60% su una golosa selezione di prodotti. Guarda l’intera vetrina di promozioni a tempo e scegli quello che più ti piace. Prima di completare gli ordini però, applica uno dei codici promozionali che ti segnalerò a breve: potrai ottenere uno sconto ancora maggiore. Eccoli tutti:

GEEKMALLVD100 – sconto di 10€ per acquisti superiori a 100€;

GEEKMALLVD300 – sconto di 15€ per acquisti superiori a 300€;

GEEKMALLVD500 – sconto di 20€ per acquisti superiori a 500€;

Se non sai cosa scegliere, dai un’occhiata alla nostra selezione di 3 occasioni premium imperdibili, in promozione solo per pochissimo tempo (o fino a esaurimento scorte).

Con Roborock S7 Pro Ultra potrai dire addio alle pulizie del pavimento. Semplicemente, ci penserà lui sia ad aspirare con una potenza assurda e poi a lavare in modo incredibilmente efficace. Non dovrai preoccuparti nemmeno della manutenzione. I serbatoi di acqua e polvere vengono svuotati in automatico e il top, utilizzato per lavare il pavimento, viene pulito e fatto asciugare senza bisogno della tua interazione. La scansione 3D degli ambienti, con creazione di una mappa dell’abitazione super precisa, renderà la pulizia efficacissima. Un prodotto super premium, che permetterà finalmente di avere pavimenti puliti anche se non hai tempo per farlo tu quotidianamente. Approfitta dello sconto totale di 270€ e prendilo in promozione a 929€ applicando il codice “GEEKMALLVD500” prima di completare l’ordine. In omaggio ricevi una spettacolare scopa lavapavimenti a vapore e le spedizioni sono rapide e gratuite, da magazzino europeo.



Incisore laser premium SCULPFUN S30 Pro Max. Un sistema per incidere e tagliare incredibilmente semplice da utilizzare, ma soprattutto preciso e affidabile. Che si tratti di operazioni di fai da te, oppure di sfruttarlo per lavorare, potrai ottenere velocemente incisioni e tagli precisissimi. Dai vita alle tue idee con questo spettacolare prodotto, che puoi portare a casa a 769€, approfittando di uno sconto totale di 130€: mettilo nel carrello e – prima di completare l’ordine – applica il codice “GEEKMALLVD500”. Spedizioni rapide e gratuite, direttamente da magazzino europeo.

Per finire, la celeberrima station all in one Bluetti EB55. Collegala a un pannello solare (non incluso in confezione) per ottenere immediatamente una vera e propria centrale elettrica solare portatile con 5 ingressi USB, 2 prese Schuko e 2 ingressi AC e 1 piastra di ricarica wireless. Un prodotto super premium, al quale puoi collegare oggetti con assorbimento energetico fino a ben 700W. L’ideale per avere un sacco di energia elettrica mentre sei in giro. Abbina un pannello solare e il gioco è fatto. Non perdere l’occasione di approfittare di uno sconto complessivo di 90€ e portala a casa a 549€ appena: mettila nel carrello e applica il codice “694UH9XQ” prima di pagare. Spedizioni veloci e gratuite, garantite da magazzino europeo.

Visto che tripletta di prodotti spettacolari? Ma non finisce qui! Le promozioni di Geekmall per San Valentino sono molte di più: scoprile tutte adesso e applica i codici promozionali per risparmiare ancora di più. Sii velo però: le promo sono a tempo (durano fino al 14 febbraio), ma potrebbero terminare anche prima in caso di esaurimento scorte.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.