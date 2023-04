Il Samsung Galaxy Book2 è al MIGLIOR PREZZO di sempre su Amazon

Il Samsung Galaxy Book2 è un potente laptop con Windows 11 in grado di abbinare prestazioni veloci ad un design leggero ed elegante. Oggi è disponibile al miglior prezzo di sempre su Amazon: 599€. Prima di proseguire vogliamo andare subito al punto: è un’offerta davvero ghiotta e se stai cercando un laptop potente e versatile, questa è un’occasione da non farsi assolutamente sfuggire.

Come sempre, ti ricordiamo che con Prime la spedizione rapida è gratuita: se lo ordini subito, lo riceverai a casa entro sabato 8 aprile. Inoltre, sei libero di dividere l’importo in più rate a tasso zero, rendendo questa offerta ancora più accessibile e conveniente.

Il Samsung Galaxy Book2 è un laptop sottile ed elegante con una cornice ancora più sottile per un’esperienza visiva coinvolgente. Questo dispositivo è dotato di un processore Intel Core di dodicesima generazione, con 10 core su un’architettura di elaborazione multi-thread e grafica Intel Iris Xe. L’ecosistema Samsung Galaxy consente di ottenere di più dal proprio PC portatile Galaxy Book2, utilizzando la comunicazione tra dispositivi compatibili per aumentare la produttività. Il Galaxy Book2 offre anche schermi multipli, permettendo di collegare il laptop a un Galaxy Tab in modalità wireless per aggiungere un secondo schermo e lavorare su entrambi i dispositivi con Samsung Multi Control. La funzione di condivisione rapida invia file in modalità wireless tra i dispositivi Samsung Galaxy, mentre Private Share offre un’opzione per crittografare i file utilizzando la tecnologia blockchain.

Insomma, giusto per capirci: se hai altri dispositivi della Samsung, questo laptop ti consente di lavorare in piena sinergia, favorendo il multi-tasking e la condivisione di file e contenuti multimediali tra tablet e smartphone. Il che non guasta mai.

Il Galaxy Book2 Studio offre un’esperienza di videochiamata superiore grazie all’inquadratura automatica e agli effetti di sfondo per rimuovere le distrazioni, mentre il microfono Dual Array con Intelligent Noise Cancelling offre un audio nitido. Infine, Samsung sostiene che la sua batteria di lunga durata assicuri una giornata intera di utilizzo, mentre il design sottile e leggero lo rende facile da trasportare ovunque.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.