Il Samsung Galaxy A54 è in offerta su Amazon: oggi a 499€

Il coloratissimo Samsung Galaxy A54 è in offerta su Amazon. Oggi lo puoi acquistare a 499€, con uno sconto decisamente interessante sul suo normale prezzo di listino. Come sempre, ti ricordiamo che con Prime la spedizione è gratuita e che, se lo desideri, puoi scegliere di dividere l’importo in più rate a tasso zero, rendendo questa offerta ancora più accessibile e comoda.

Il Samsung Galaxy A54 è in offerta su Amazon a 499€, contro un normale prezzo di listino di 569€. Davvero niente male!

Il Samsung Galaxy A54 è un telefono dotato di molte funzionalità avanzate. Incluso nella confezione c’è anche una cover trasparente. Il display Super AMOLED FHD+ da 6,4 pollici con frequenza di aggiornamento fino a 120Hz offre una visibilità eccezionale e massima fluidità per i contenuti multimediali. La fotocamera principale da 50 MP cattura immagini nitide e cristalline, mentre la batteria da 5000mAh garantisce un’autonomia duratura e ottimizza il consumo della batteria per adattarsi alle tue abitudini.

Il potente processore Octa-core apre una nuova gamma di possibilità con prestazioni e capacità elevate. La connessione ultra-rapida 5G ti permette di raggiungere nuovi obiettivi e di godere di sessioni di gioco super-fluide e download ultra-rapidi. Grazie alla funzione VDIS e un ampio angolo OIS, Galaxy A54 5G ti permette di girare video di alta qualità con reframing automatico e autofocus. Ti consigliamo di non farti scappare questa offerta e di acquistare questo vivace mid-range Android ad un prezzo fortemente scontato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.