Il robot programmabile di Xiaomi è PAZZESCO ed è su Amazon

Hai mai visto il kit di Xiaomi per costruire il tuo robot personalizzato, che poi puoi programmare e gestire con lo smartphone? Si tratta di un vero e proprio concentrato di tecnologia, che adesso è disponibile anche su Amazon. Ben 978 mattoncini e la massima libertà di creare, plasmare e comandare la tua opera: lo prendi a 102€ circa con spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Robot programmabile Xiaomi: un’esperienza unica

Un prodotto particolarissimo che, di fatto, ti offrirà un’esperienza unica. Parti da zero, creando – mattoncino dopo mattoncino – il tuo robot. Scegli quale preferisci fra i tre modelli disponibili e metti a frutto la tua creatività. In totale, inclusi i due motori e la batteria ricaricabile, in kit hai più di 1000 componenti.

La parte più eccitante dell’esperienza arriverà al momento di dare vita a quello che avrai costruito. Scarica l’apposita applicazione per Android e iOS e inizia a programmare il tuo gioiello. Dagli vita e, contemporaneamente, impara l’arte della programmazione partendo dalle basi. Proprio questo rende incredibile l’esperienza.

Con questo kit di Xiaomi, il robot non lo compri già pronto: lo costruisci da zero e decidi tu cosa deve fare. Il potenziale è praticamente infinito: il solo limite è la fantasia.

Questo interessante kit, con tutto quello che serve per iniziare e completare la tua opera tecnologica, lo trovi a prezzo più che accessibile su Amazon: completa l’ordine adesso per portarlo a casa a 102€ circa appena. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.