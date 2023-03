Il Risiko di Batman: l'edizione Limitata con un super sconto su Amazon

Se sei un appassionato del gioco da tavolo Risiko e sei anche un fan del mondo di Batman, allora non puoi perderti l’edizione limitata dedicata al Cavaliere Oscuro. Oggi questa speciale versione può essere tua in sconto su Amazon a soli 23 euro invece di 53: un’occasione unica se pensi che si tratti di un gioco prodotto soltanto in 20.000 pezzi.

Come funziona il Risiko di Batman

La confezione contiene tutto il necessario per giocare: una plancia raffigurante la città di Gotham City suddivisa in distretti, 3 dadi attacco, 3 dadi difesa, 4 armate di diversi colori, 1 Batman in miniatura, 5 gettoni icona Batman, 102 carte e le istruzioni.

Il gioco permette di scegliere uno dei 6 Super Criminali più temibili di Gotham City, prendere le proprie carte distretto, studiare il proprio Piano Criminale, disporre le proprie armate strategicamente e, infine, lanciare i dadi attacco per eliminare gli avversari e vincere.

Durante il proprio turno, i giocatori potranno lanciare i dadi attacco e cercare di attivare Batman per ottenere poteri speciali e sconfiggere i propri avversari, con l’obiettivo di dominare la città.

Non lasciarti sfuggire l’occasione di entrare nel mondo di Batman e Risiko con questa speciale edizione limitata. Acquista subito la tua copia in offerta e preparati a diventare il Super Criminale più temuto di Gotham City.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.