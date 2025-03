Il relè intelligente per una casa smart ed efficiente: tuo a 15,29€

Se desideri rendere la tua casa più intelligente e controllare i tuoi dispositivi elettrici da remoto, il Shelly 1PM Mini Gen3 è la soluzione perfetta per te. Questo relè intelligente dotato di Wi-Fi e Bluetooth è compatto, facile da installare e offre funzionalità avanzate per il monitoraggio e l’automazione della tua rete elettrica.

Grazie alla connessione Wi-Fi e Bluetooth potrai controllarequesto dispositivo tramite l’app dedicata direttamente dal tuo smartphone, e senza bisogno di hub aggiuntivi. Potrai accendere e spegnere le luci, gli elettrodomestici o altridispositivi elettrici ovunque tu sia, migliorando il comfort e l’efficienza della tua casa.

Una delle funzioni di questo relè è la misurazione del consumo energetico in tempo reale: grazie al monitoraggio della potenza fino a 8A, potrai tenere sotto controllo il consumo dei tuoi dispositivi, e ottimizzare l’uso dell’energia riducendo gli sprechi e i costi in bolletta.

Questo dispositivo è compatibile con Alexa è Google Home, e ti permette di controllare i tuoi dispositivi con semplici comandi vocali. Accendere o spegnere le luci, programmare timer e automatizzare altre azioni sarà un gioco veramente da ragazzi.

Grazie al suo design estremamente compatto, questo relè è in grado di adattarsi perfettamente a scatole di derivazione e a quadri elettrici, e questo fa sì che la sua installazione sia semplice anche in spazi molto ristretti. È l’ideale per le automazioni domestiche, per gli uffici e gli impianti industriali, e ti permetterà di gestire luci, prese e piccoli elettrodomestici.

Progettato con protezioni avanzate, questo dispositivo ti garantirà sempre un funzionamento sicuro e stabile. Il suo sistema di protezione previene surriscaldamenti e sovraccarichi, offrendoti la massima tranquillità.

Se cerchi quindi un dispositivo intelligente, potente e sicuro, non lasciarti sfuggire questo prodotto per automatizzare la tua casa e monitorare i consumi in maniera smart. In questo momento è in offerta su Amazon con il 33% di sconto rispetto al suo prezzo di partenza e quindi potrai acquistarlo a soli 15,29 euro!