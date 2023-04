Il regalo perfetto esiste ed è una matita

Esiste il regalo perfetto? Esiste e costa poco. Esiste ed è “magico”. Esiste e sa stupire. Eccolo.

Si tratta di una coppia di matite “eterne”. Per chi non le conoscesse, sono queste delle matite sviluppate in modo molto differente rispetto a quelle tradizionali: non c’è la mina all’interno, così come non c’è il legno attorno, ma la scrittura è praticamente la stessa. Con una differenza sostanziale: non si consuma. Non bisogna fare la punta, quindi, perché la stessa è di metallo e non andrà mai a terminare.

La matita eterna funziona su un principio diverso da quello delle matite tradizionali: non “macchia” la carta, ma la va invece ad ossidare. Il segno lasciato è pertanto molto simile, dal punto di vista estetico, ma sostanzialmente diverso. Il tratto può essere anche cancellato, purché si sia lasciato un segno leggero che una gomma normale riuscirà a rimuovere. Il funzionamento non è meccanico, quindi, ma chimico: tutto perfettamente salubre e comodo, ma è utile comprenderne il funzionamento poiché dietro al termine “eterno” potrebbero celarsi i dubbi di una esagerazione. Invece è il principio stesso ad affermarlo: finché la punta metallica non si rovina (ed in tal caso è sostituibile), scriverà senza sosta e senza limiti.

La matita eterna ha innumerevoli vantaggi: non va temperata, non consuma legno naturale, non ha la mina che si arrotonda creando tratti di diverso spessore, non si può rompere e molto altro ancora. Non c’è inchiostro, inoltre, dunque non c’è possibilità di macchiare alcunché. Inoltre non c’è mai il rischio di rimanere senza perché, se si ha la matita eterna appresso, si ha sempre e comunque la possibilità di scrivere su un qualsiasi pezzo di carta. Una garanzia, insomma, che vien via in coppia per soli 7,99 euro.

Quindi ripartiamo da capo: il regalo perfetto esiste?

p.s. ha un difetto, in verità: non può scrivere su tablet. Ma per queste cose ben sappiamo che occorre spendere ben di più.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.