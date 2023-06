Il realme Book Prime è un ottimo laptop con Windows 11 proposto a meno di 700€

Il realme Book Prime è un laptop di alta qualità offerto dal marchio realme e attualmente è disponibile su Amazon al prezzo di 699€. La disponibilità è immediata, dunque se lo ordini subito lo riceverai a casa entro domani. Inoltre, come sempre, ti ricordiamo che se lo desideri sei libero di dividere l’importo in più rate a tasso zero, rendendo questa offerta ancora più comoda e accessibile.

Questo modello specifico è chiamato Book Prime CloudPro002. Il laptop è dotato di uno schermo da 14 pollici con tecnologia IPS e risoluzione 2K (2160 x 1440 pixel). L’aspect ratio è 3:2, garantendo un’esperienza visiva ottimizzata. La luminosità del display raggiunge i 400 nit, offrendo un’ottima visibilità anche in condizioni di luce intensa. Inoltre, copre il 100% dello spazio colore sRGB, assicurando una riproduzione dei colori accurata. Il laptop ha un rapporto schermo-corpo del 90%, grazie a dei bordi sottili attorno al display. Il realme Book Prime presenta un design elegante e sottile, con uno chassis realizzato in alluminio. Ha uno spessore di soli 14,9 mm ed è estremamente leggero, pesando solo 1,37 kg. Questo rende il laptop facile da trasportare e ideale per chi è sempre in movimento.

Sotto il cofano, il realme Book Prime è alimentato da un processore Intel Core i5-11320H, che può raggiungere una frequenza di clock fino a 4,5 GHz in modalità Turbo Boost. Dispone di 16 GB di memoria RAM, che consente un’elaborazione rapida e fluida delle operazioni. Inoltre, è dotato di un SSD da 512 GB per archiviare i dati in modo veloce e affidabile. La grafica integrata Intel Iris Xe Graphics di nuova generazione offre prestazioni grafiche di qualità per giochi e applicazioni grafiche. Il laptop supporta la ricarica SuperDart da 65W, che consente di ricaricare fino al 50% della batteria in soli 30 minuti. La batteria da 54Wh offre un’autonomia fino a 12 ore, permettendo un utilizzo prolungato senza dover cercare una presa di corrente. Il sistema di raffreddamento del laptop è basato su una camera di vapore per mantenere le temperature sotto controllo anche durante l’uso intenso. Per quanto riguarda l’audio, il realme Book Prime è dotato di un sistema audio DTS con doppio speaker Harman. Inoltre, utilizza il software Elevoc Vocplus di cancellazione AI del rumore, che permette una migliore esperienza di ascolto eliminando i rumori indesiderati. In sintesi, il realme Book Prime è un laptop potente e leggero, con uno schermo di alta qualità, una buona autonomia della batteria e funzionalità audio avanzate. Con il suo design elegante e le specifiche tecniche di alto livello, è una scelta interessante per coloro che cercano un laptop versatile per il lavoro o l’intrattenimento.

