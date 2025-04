Il rasaerba efficiente e moderno che rivoluzionerà il tuo giardino: tuo con il 20% in meno

Se stai cercando un rasaerba potente, pratico da utilizzare e che ti permetta di tenere in ordine il tuo giardino con il minimo sforzo, il Scheppach BC-MP380-X è quello che fa per te.

Con la sua larghezza di taglio da 38cm, questo tosaerba è perfetto per giardini fino a 500 metri quadri, quindi se hai un bel prato da catturare te lo godi al massimo… senza sforzo.

La vera chicca sono le sue due batterie da 2.0Ah incluse nel kit, più un doppio caricabatterie. Questo significa che potrai tagliare l’erba senza interruzioni: mentre una batteria lavora, l’altra si ricarica. E grazie al suo motore brushless avrai sempre prestazioni elevate con una minor manutenzione e una durata maggiore nel tempo. Insomma, puoi tagliare l’erba dimenticandoti definitivamente delle seccature.

Puoi regolare talmente l’altezza del taglio su 6 livelli, da 25 a 75mm, così adatterai il lavoro alla stagione e allo stato del prato. Grazie al sistema 4 in 1 (taglio, raccolta, mulching e bordatura) puoi scegliere se raccogliere l’erba nell’apposito cesto da 45 litri con indicatore, e se invece lasciarla sminuzzata sul terreno per nutrire il prato in maniera naturale.

Il manubrio è ergonomico e pieghevole, quindi è comodo da utilizzare e facile da riporre, anche se hai poco spazio in garage. In più è leggero e maneggevole, e non ti servono cavi: ti potrai muovere in totale libertà, senza doverti fermare ogni due metri. Questo rasaerba è quindi la scelta perfetta se desideri sostituire un modello a benzina con il filo che si impiglia ovunque. Inoltre ti consentirà di goderti un prato curato in meno tempo e con poca fatica. Non farti scappare questo prodotto eccezionale ad un prezzo davvero competitivo: su Ebay puoi approfittare del 20% di sconto e averlo immediatamente a soli 189,90 euro!