Il proiettore perfetto per cinema e gaming di alta qualità

Se sei alla ricerca di un proiettore che offra immagini spettacolari sia per il cinema che per il gaming, il ViewSonic LX700-4K è la scelta ideale per te. Questo proiettore laser 4K combina qualità visiva eccezionale con prestazioni di alto livello, ed è perfetto sia per l’home cinema che per le tue sessioni di gioco immersivi su schermi fino a 300 pollici.

Grazie alla sua risoluzione 4K UHD e alla tecnologia HDR, questo proiettore è in grado di offrirti immagini nitide, colori vibranti e dettagli straordinari. La luminosità di 3500 lumen ti assicura una visione chiara anche in ambienti con luce naturale, permettendoti di goderti film e giocare senza dover oscurare la stanza.

Progettato per il gaming, questo proiettore offre un refresh rate di 240Hz e un tempo di risposta davvero rapido (di 4,2 ms). Sarà perfetto quindi se vorrai giocare con una console di nuova generazione, in particolare Xbox Series X/S. Queste sue caratteristiche sono studiate per ridurre il motion blur e migliorare la sua fluidità, garantendosi un vantaggio competitivo anche durante i giochi più movimentati.

Grazie alla funzione Auto Keyston Correction, questo proiettore è in grado di regolare automaticamente la geometria delle immagini, per una proiezione sempre perfetta (anche se non posizionato esattamente difronte allo schermo). Le numerose opzioni di connettività – tra cui HDMI e USB – lo rendono inoltre facilmente compatibile con i tuoi dispositivi, dai PC alle console.

Se quindi vuoi un proiettore versatile, che ti offra qualità cinematografica e prestazioni da gaming, non lasciarti sfuggire il ViewSonic LX700-4K ad un prezzo davvero imperdibile: su Amazon al momento è venuto con il 33% di sconto, e quindi potrai farlo arrivare a casa tua a 999,00 euro!