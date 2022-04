Il produttore di chip di Apple annuncia ricavi da RECORD

Secondo quanto si apprende, sembra che il noto produttore di chip di Apple, TSMC, abbia annunciato guadagni da record per il primo trimestre dell'anno corrente, nonostante la continua carenza di componenti e i numerosi lockdown e interruzioni delle catene di approvvigionamento in Cina.

La società ha ribadito che le entrate per i primi tre mesi dell'anno sono state superiori del 35% rispetto allo stesso trimestre del 2021, nonostante le sfide in corso si siano duplicate a dismisura.

A tal proposito, citiamo il rapporto pubblicato dalla compagnia stessa:

Sappiamo anche che maggiori dettagli arriveranno alla fine di questo mese. Bloomberg poi, ha osservato che la società è stata in grado di aggirare tutti i lockdown della Cina riorganizzando la produzione di volta in volta, seguendo il mercato e i cambiamenti della domanda.

“SMC ha mantenuto la produzione in funzione in Cina, anche se molte altre fabbriche hanno sospeso le operazioni per far fronte alla politica pandemica locale. L'assemblatore di chip ha dichiarato a fine marzo che riorganizzerà le priorità di produzione per far fronte a uno spostamento della domanda causato dalle restrizioni di Covid in Shanghai e Shenzhen. TSMC non aveva in programma di rivedere al ribasso le sue previsioni di vendita e spesa in conto capitale per il 2022, ha affermato il presidente Mark Liu in quel momento.