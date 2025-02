Il primo iPhone pieghevole sarà enorme: quanto un iPad Pro

Da anni girano voci su un possibile iPhone pieghevole, in risposta agli smartphone Samsung. Grazie ad alcune recenti indiscrezioni, ora sappiamo qualche informazione in più sull’innovativo dispositivo di casa Apple, relative principalmente alle specifiche. Ecco, quindi, cosa possiamo aspettarci.

Un display da 12 pollici: praticamente un tablet

Secondo un post su X di HaYao, l’iPhone pieghevole di Apple adotterà un display pieghevole in stile libro, molto simile ai dispositivi appartenenti alla serie Samsung Galaxy Z Fold e Vivo X Fold. Ciò significa che il telefono si aprirà proprio come fosse un libro, “trasformandolo” da smartphone a mini tablet.

Tuttavia, Apple potrebbe spingersi perfino oltre. Questo secondo un post, sempre pubblicato su X, di Jukanlosreve in cui si afferma che il display interno dovrebbe misurare ben 12 pollici quando completamente aperto. Praticamente come un iPad Pro. Per paragone, Galaxy Z Fold 6 misura 7,6 pollici da aperto: un’enorme differenza di dimensioni.

Con un pannello così grande preoccupa lo spessore che potrebbe raggiungere il dispositivo. Timore presto sciolto dalle indiscrezioni, che sostengono che Apple stia lavorando per rendere l’iPhone pieghevole più sottile dei suoi rivali: una volta piegato, potrebbe misurare soltanto 9,2 millimetri, molto più sottile di Galaxy Z Fold 6 che raggiunge i 12,1 millimetri.

Una volta aperto, lo spessore si riduce ulteriormente a soli 4,6 millimetri, contro i 5,6 del rivale marchiato Samsung, perfino di Galaxy Z Fold SE. Il primato di telefono più sottile, al momento, resterà comunque al prossimo Oppo Find N5, che misurerà 4,35 millimetri da aperto. Non ci sono notizie, invece, sul peso, che invece potrebbe essere più elevato della media: un giusto compromesso per avere un dispositivo con uno schermo così ampio.

Doppia batteria fino a 5.000 mAh: ma basterà?

Le anticipazioni suggeriscono che Apple potrebbe equipaggiare iPhone pieghevole con una configurazione a doppia batteria, che fornirà una potenza complessiva fino a 5.000 mAh. Più del Galaxy Z Fold, che si ferma a 4.400 mAh. Resta da capire se la batteria basterà a compensare un display probabilmente molto energivoro. Altre specifiche trapelate riguardano il vetro, che – ironicamente – pare sia progettato proprio da Samsung.

Della cerniera, invece, si occuperà Apple stessa: l’obiettivo è quello di gestire nel migliore dei modi l’inevitabile piega del display, che pende come una spada di Damocle su tutti gli smartphone pieghevoli finora rilasciati sul mercato.

Per quanto riguarda il lancio, ci sarà probabilmente ancora da attendere: si vocifera che l’iPhone pieghevole debutterà soltanto nel 2026, ma non ci sono fonti attendibili. Se ne parla, infatti, da fin troppi anni per fare una previsione precisa, alla luce dei continue posticipazioni. Le ambizioni sono sicuramente elevate: Apple, infatti, starebbe puntando a 8-10 milioni di unità vendute nel primo anno di vita del suo futuro pieghevole. Anche il prezzo resta, per il momento, un’incognita. Certamente non sarà economico.