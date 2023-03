Il primo HomePod con schermo integrato non arriverà a breve

Il primo famigerato HomePod con schermo integrato arriverà il prossimo anno. Il progetto è stato rinviato a data da destinarsi (probabilmente il prossimo anno) perché la compagnia intende adottare una serie di misure per ridurre i costi e gli sforzi.

HomePod con schermo integrato: cosa sappiamo ad oggi?

Nel corso della sua newsletter Power On, il noto giornalista di Bloomberg Mark Gurman ha riferito che Apple preferisce posticipare il debutto del primo smart speaker con schermo integrato al prossimo anno. La società deve allocare il budget di ricerca e sviluppo verso i progetti prossimi al lancio, come quello del visore per la realtà aumentata/virtuale.

Così facendo, Apple terrà contenuti i costi e la società eviterà quindi di fare grossi tagli o licenziamenti, come è già accaduto in Meta, presso Amazon o Google e anche in Microsoft. Insomma, qualche piccolo sacrificio per non sprofondare in questa economia instabile.

Si parla anche di altre mosse che l’OEM di Tim Cook sta facendo per evitare licenziamenti in blocco: rinvio dei bonus aziendali, sospensione delle nuove assunzioni, controllo serrato dei budget e non solo.

Tornando all’HomePod con schermo integrato, sappiamo che, secondo Ming-Chi Kuo (noto analista dell’azienda), potrebbe arrivare in commercio nella prima metà del prossimo anno. Il display sarà allocato (forse) sulla parte alta del gadget e sarà da ben 7 pollici.

