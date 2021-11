Il primo device di Realme con selfiecam UDC arriva nel 2022

Il primo telefono di Realme con fotocamera sotto il display potrebbe essere rilasciato il prossimo anno. Se ricordate, l'anno scorso, ZTE è diventato il primo marchio a commercializzare un device con selfiecam UDC (under display camera), l'Axon 20 5G. Quest'anno, anche altri brand come Samsung e Xiaomi hanno lanciato smartphone con ottica sotto lo schermo: il Galaxy Z Fold3 e il Mi Mix 4. Nuove informazioni suggeriscono che anche Realme potrebbe avere in programma di rilasciare uno smartphone con la simile feature nel 2022.

Realme: cosa sappiamo del nuovo device?

Secondo un rapporto di The Mobile Hunt, Realme ha apparentemente depositato un brevetto per un telefono con una fotocamera sullo schermo. I documenti sul patent mostrano un device con un design a schermo intero, il che suggerisce che la sua selfiecam potrebbe essere incorporata sotto il pannello. Sembra anche essere dotato di uno scanner di impronte digitali inserito sotto lo schermo.

Come si può vedere nelle immagini del brevetto, il bordo sinistro del telefono ha i pulsanti del volume e il lato destro presenta un tasto di accensione. Il pannello posteriore del dispositivo invece, sembra disporre di un'unità a tripla camera. Il suo frame superiore sembra essere privo di elementi disturbanti, mentre la parte sottostante prevede una porta USB-C e uno slot per schede SIM. Alcune linee dell'antenna sono visibili sul telaio del gadget. Non sembra esserci un jack audio da 3,5 mm.

A settembre, il CMO di Realme China Xu Qi aveva condiviso l'immagine di un telefono senza tacca o foro attraverso un post di Weibo. Aveva menzionato nei commenti del post che non dispone di un sistema di telecamere pop-up. Probabilmente, potrebbe aver preso in giro un prototipo di un telefono Realme con una fotocamera sullo schermo.

È molto probabile che molti OEM di smartphone possano lanciare smartphone con fotocamera sotto il display nel 2022. Quindi, è probabile che Realme possa lanciare il suo primo telefono con fotocamera sullo schermo nel prossimo anno.