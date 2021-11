Realme 8i su Amazon: 120Hz, 50MP e 5000 mAh a 199€

Il nuovissimo Realme 8i, ormai ufficiale anche in Italia, è in preordine su Amazon con consegna rapida e gratuita, a partire dal prossimo 7 novembre 2021. Manca pochissimo quindi, ma sei ancora in tempo ad accaparrarti questo concentrato di tecnologia a prezzo super: lo prendi a 199€ appena per l'edizione con 4GB di RAM e 64GB di storage interno.

Realme 8i in preordine su Amazon: dove trovarlo

L'ultimo arrivato della famiglia di smartphone del brand non solo è molto curato a livello estetico, sfoggiando eleganza e cura dei dettagli sul frontale quanto sul posteriore, ma è anche completo a livello di scheda tecnica. Ben più di quanto si potrebbe ottenere – allo stesso prezzo – con un device della concorrenza.

Il suo cuore pulsante è il processore da gaming MediaTek Helio G96, perfetto per le attività quotidiane, ma anche per sessioni di gioco intense. A supporto, un ampio display da 6,6″ super fluido con supporto al refresh rate da 120Hz.

L'autonomia energetica è garantita da una super batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da ben 18W. Sul posteriore, svetta il comparto fotografico del device, composto da 3 sensori. Il principale è da ben 50MP (apertura focale f/1.8) ed è affiancato da uno per le macro e uno per i gli scatti specifici in bianco e nero. Gli amanti dei selfie potranno contare sulla camera anteriore invece, che è da ben 16MP ed è alloggiato sotto in un piccolo foro del display (in alto a destra).

Nonostante questo gioiellino supporti il dual SIM dual stand by, puoi comunque espandere la memoria – senza rinunciare all'utilizzo di due schede – inserendo una microSD nell'apposito slot.

Ciliegina sulla torta, la sicurezza è affidata a un ottimo lettore d'impronte digitali, alloggiato lateralmente, sul tasto di accensione e spegnimento.

Insomma, al nuovissimo Reame 8i è un autentico concentrato di tecnologia, che porti a casa a 199€ in preordine da Amazon: completa la prenotazione immediatamente e godi di spedizioni rapide e gratuite, a partire dal 7 novembre.