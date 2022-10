Il powerbank per chi odia i powerbank ora a 20€ su Amazon: BOMBETTA

Questo spettacolare powerbank è pensato proprio per chi odia portarsi dietro il classico caricatore portatile, per forza di cose ingombrante. Lo colleghi tramite porta USB C al tuo smartphone e diventa un’estensione dello stesso. Super pratico e per niente fastidioso, non ci saranno cavetti a dar fastidio. Inoltre, questa versione è dotata di batteria particolarmente ampia, rispetto ai modelli della concorrenza. Infatti, con i suoi 5000 mAh è in grado di offrire una ricarica intera o quasi al tuo dispositivo.

Complice un goloso sconto super limitato nel tempo, puoi fare un ottimo affare e portarlo a casa a 20€ circa appena: spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo per accaparrartelo in promozione. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii rapido, a questo prezzo durerà pochissimo.

ATTENZIONE: la versione per iPhone (con porta Lightning) la trovi a 18€ circa appena, ricorda di spuntare il coupon.

Bellissimo nel design, è persino dotato di un piccolissimo display retroilluminato, che ti permetterà di leggere il livello di autonomia energetica residua. In questo modo sarà sempre tutto sotto controllo.

Ancora, per praticità, potrai ricaricarlo in contemporanea al tuo smartphone, tramite la porta USB. In questo modo, al mattino, saranno pronti entrambi. Essenzialmente, in questo modo raddoppi l’autonomia energetica del tuo smartphone senza ingombri eccessivi e cavetti vari a dar fastidio mentre sei in giro.

