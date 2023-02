Il powerbank IMPOSSIBILE da lasciare scarico è assurdo: 17€ su Amazon

Questo spettacolare powerbank ha un meccanismo di ricarica che è una vera e propria genialata. Sarà impossibile dimenticare di racaricarlo. Infatti, potrai farlo in contemporanea con il tuo smartphone: ne colleghi uno, per ricaricarne due. Comodo e utile per chi dimentica questa operazione e – puntualmente – si ritrova con la batteria portatile senza autonomia energetica.

Grazie agli sconti Amazon del momento, il modello da 10.000 mAh puoi portarlo a casa a 17€ circa appena: spunta il coupon in pagina e prendilo adesso in gran sconto. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Disponibilità in promozione limitatissima.

Proprio il suo sistema di ricarica lo rende assolutamente unico. Le immagini sono particolarmente chiare. Questo dispositivo integra una vera e propria presa elettrica ed è grazie a questo che puoi collegarlo direttamente alla presa a muro, mentre tramite cavo USB colleghi il tuo smartphone. In questo modo, come anticipato, puoi ricaricarli entrambi in contemporanea.

Quando la tua batteria portatile è carica, puoi usarla per alimentare e dare energia fino a 3 dispositivi in contemporanea. Approfitta adesso della promo Amazon a tempo limitata: spunta il coupon in pagina e prendi adesso questo spettacolare powerbank da 10.000 mAh a 17€ circa appena. Le spedizioni sono rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Disponibilità in promozione limitatissima.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.