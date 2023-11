Il Power Bank per iPhone crolla di prezzo grazie al DOPPIO SCONTO!

Se sei alla ricerca di un ottimo power bank che possa ricaricare il tuo iPhone anche senza la necessità di collegarlo, questo da 6000mAh di Baseus è l’opzione perfetta. E ora, grazie allo sconto del -10% + il coupon di un’ulteriore 10%, potrai averlo a soli 28,83€ invece di 42,99€!

Tutte le caratteristiche del Power Bank per iPhone

Il Power Bank Baseus Magsafe, con una capacità di 6000 mAh, si presenta come una soluzione perfettamente adatta per tutti i modelli di iPhone, compresi 15, 14, 13, 12, Mini, Pro e Pro Max. Sfruttando la tecnologia Magsafe, questo power bank si collega in modo magnetico e sicuro alla parte posteriore del tuo iPhone, offrendo una comoda e senza fili opzione di ricarica.

In termini di velocità e potenza, il Baseus Magsafe Power Bank brilla per la sua capacità di supportare la ricarica rapida PD 20W, consentendo di portare il tuo iPhone 13 dallo 0% al 58% in soli 30 minuti. Una prestazione doppia rispetto a molti power bank USB tradizionali sul mercato, che offrono soltanto 10W di velocità di ricarica.

Il design del Power Bank è un mix di compattezza e portabilità dato che pesa solamente 130 grammi e misurando 12,5 x 6,2 x 1,5 cm. Queste dimensioni lo rendono l’accessorio di viaggio perfetto, che si può comodamente trasportare in tasca o nello zaino.

La sicurezza è al primo posto, e il Power Bank Baseus Magsafe è equipaggiato con una serie di sistemi di protezione avanzati che includono la difesa contro sovraccarichi, sovratensioni, cortocircuiti e surriscaldamento, garantendo la massima sicurezza per i tuoi dispositivi.

La compatibilità del Baseus Magsafe Power Bank si estende oltre gli iPhone, includendo anche la capacità di caricare altri dispositivi che supportano la ricarica wireless Qi, come AirPods e alcuni smartphone Android.

Questo power bank per iPhone ha tutto ciò che desideri a un prezzo bomba di 28,83€ invece di 42,99€ grazie al doppio sconto!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.