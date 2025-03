Il POTENTISSIMO POCO X7 Pro 5G ad APPENA 283€ su eBay con questo codice COUPON

Il tuo sogno nel cassetto è di acquistare un mid-range Android di design e con un comparto hardware che non teme il confronto con i device da 600€? Con POCO X7 Pro 5G, oggi in grande sconto su eBay con il codice coupon “PIT10PERTE25“, hai a portata di mano un dispositivo mobile di cui non ti pentirai mai.

Innanzitutto, lo smartphone di fascia media a marchio POCO si presenta con un design accattivante in tante colorazioni differenti e con un telaio super resistente con certificazione IP68 (contro acqua e polvere) proprio come i top di gamma più blasonati.

Prendi al volo il coupon esclusivo del 10% di eBay per il potentissimo POCO X7 Pro 5G

Investendo la cifra di appena 283€ su eBay, il device del colosso cinese è pronto a sorprenderti con una velocità e reattività incredibile: il merito è senza ombra di dubbio del potentissimo processore octa-core MediaTek Dimensity 8400-Ultra, accompagnato da 8 GB di RAM, sempre pronto ad avviare in un istante le app di cui hai bisogno senza lag o impuntamenti vari.

Frontalmente il display CrystalRes AMOLED da da 6,67 pollici è pronto a regalarti incredibili emozioni: la risoluzione 1.5K (2712 x 1220 pixel) e la frequenza di aggiornamento a 120 Hz sono pronte a offrirti dettagli sempre al top e una fluidità di utilizzo fuori scala. A tutto ciò si aggiunge una mega batteria da 6000 mAh con supporto alla ricarica rapida HyperCharge da 90 W per ore e ore di utilizzo non-stop senza mai avere più l’ansia di restare a secco a metà giornata.

POCO X7 Pro 5G è anche un camera phone di tutto rispetto: il sensore principale da 50 MP con lente Sony IMX882 è pronto a regalarti incredibili emozioni; le numerose funzioni AI (Intelligenza Artificiale) ti permettono di modificare gli scatti e i video registrati sotto molti punti di vista.

Approfitta immediatamente del coupon esclusivo su eBay per acquistare l’eccellente mid-range a marchio POCO a un prezzo davvero conveniente; inserisci il codice “PIT10PERTE25” in fase di acquisto per far crollare il prezzo finale di vendita ad appena 283€.