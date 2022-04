Il Pesce d'Aprile di Razer che sfotte il Metaverso con una tuta da gaming

Il Pesce d'Aprile è una tradizione immancabile per chiunque operi nell'industria dell'intrattenimento elettronico. Con la coincidenza di questa giornata, molte compagnie organizzano infatti annunci palesemente scherzosi per celebrare il primo aprile. Razer è andata oltre “presentando” una tuta da gaming che punta palesemente a sfottere il concetto di Metaverso.

La puoi ammirare in questo filmato esilarante, con il ragazzo protagonista che mostra il funzionamento della tuta super-realistica in diverse situazioni, con annessi gli inevitabili effetti collaterali.

La tuta da gaming: il divertente Pesce d'Aprile di Razer

Il lavoro di Razer è talmente curato nel dettaglio che è disponibile persino una pagina ufficiale con cui ricevere informazioni per eventuali pre-order. Naturalmente è tutto finto e già domani verrà probabilmente rimosso, ma andiamo quindi a scoprire come funziona questa incredibile tuta da gaming.

Realizzata in tessuto elastico e resistente al sudore, include ben 1.333.337 sensori tattili alimentati dalla tecnologia Razer HyperSense. La durata della batteria è infinita perché si ricarica semplicemente con il movimento del giocatore. La descrizione ufficiale ci fornisce un quadro ancora più chiaro:

“Quando è completamente adattata al tuo corpo, la tuta Razer HyperSense si sincronizza con la tua coscienza e i tuoi sensi, trasportandoti in una realtà alternativa che è realistica, coinvolgente e interattiva come il mondo reale, permettendoti di giocare su un palcoscenico che è molto più grande dei confini fisici della tua stanza“.

Insomma, grazie a questa tuta verrete letteralmente trasportati nei vostri videogiochi preferiti, con tutti i pro e contro del caso. Occhio a giochi come Elden Ring, dove la morte e i colpi subiti diventeranno incredibilmente realistici, ma anche un apparentemente innocuo titolo di corse può avere effetti devastanti.

Per fortuna, se dovessi sentire troppo dolore puoi regolare a piacimento il livello del feedback tattile tramite il pulsante integrato sul petto.

Come? Temi che la tuta Razer HyperSense sia così realistica da iniziare a prendere il sopravvento sulla tua coscienza? Non temere, perché la compagnia ha pensato anche a questo: se dovesse capitare, la tua coscienza sarà caricata nel cloud ed esisterà per sempre nel Metaverso. Non male, no?