Il panno per la pulizia UFFICIALE Apple è in SUPER SCONTO su Amazon (-40%)

Sappiamo bene che l’annuncio di questo prodotto aveva scatenato tra gli appassionati una certa ilarità. Sta di fatto che se sei un appassionato Apple e stai cercando un panno per la pulizia dei tuoi dispositivi di qualità adesso puoi acquistare quello ufficiale della mela morsicata con un forte sconto: grazie ad un risparmio del 40% è tuo a soli 14,90 euro invece di 25.

Panno per la pulizia Apple: perfetto per i veri fan

Il panno per la pulizia firmato Apple punta a fare tutto quello che farebbe un…normale panno per la pulizia, con la differenza che è griffato dall’iconica mela morsicata ed è comunque di una qualità superiore rispetto alle soluzioni da pochi euro.

Progettato con un morbido materiale non abrasivo, consente di pulire in modo sicuro ed efficace tutti i tipi di display Apple e, ovviamente, non solo. Grazie alla sua composizione delicata, il panno aiuta a rimuovere lo sporco, le impronte digitali e altre macchie senza danneggiare la superficie del dispositivo.

Un accessorio pratico, griffato, che svolge il suo lavoro e lo fa dandoti un ulteriore oggetto da collezione se sei un vero appassionato Apple. A questo prezzo puoi davvero pensarci: è tuo a 14,90 euro invece di 25.