Il nuovo set LEGO Star Wars Gara degli Sgusci è disponibile su Amazon in PRONTA CONSEGNA

Su Amazon è da poco sbarcato il nuovo bellissimo set LEGO Star Wars Diorama che riproduce la Gara degli Sgusci di Mos Espa con un giovane Anakin Skywalker impegnato in corsa contro il malvagio Sebulba: una magnifica scena vista ne “La Minaccia Fantasma”, il primo episodio della trilogia prequel. Puoi acquistarlo in consegna immediata con Prime a soli 79,99 euro.

Set LEGO Star Wars Gara degli Sgusci: le caratteristiche

Come detto, questo kit di modellismo da esposizione cattura il momento iconico della gara degli sgusci tra Anakin Skywalker e il suo rivale Sebulba su Mos Espa.

Il set include allora dettagliati modellini LEGO degli sgusci di Anakin Skywalker e di Sebulba, insieme alla parte dell’Arch Canyon del circuito di Mos Espa su Tatooine. Inoltre, è incluso un mattoncino del 25° anniversario LEGO Star Wars da collezione e una targa con una citazione memorabile di Qui-Gon Jinn, che aggiungono un tocco speciale al diorama.

Un set ideato per gli adulti appassionati di Star Wars e di LEGO, offrendo un’esperienza di costruzione coinvolgente e gratificante. È anche parte di una serie di diorami LEGO Star Wars collezionabili, che rappresentano altri momenti iconici della saga e che arriveranno in queste settimane.

Un regalo perfetto per te stesso o per un fan di Guerre Stellari: una grande novità in pronta consegna su Amazon. Acquistalo adesso e ricevilo nel giro di pochissimi giorni.