Il nuovo set LEGO Furgone degli Hamburger è a soli 18,99€ su Amazon

Parliamo di uno dei nuovi set LEGO 2024 ed è destinato a diventare uno dei più venduti visto il suo prezzo accessibile che lo rende perfetto come regalo di compleanno o per altre occasioni. Oggi il furgone degli hamburger è addirittura in sconto su Amazon a soli 18,99 euro: così è praticamente imperdibile.

LEGO Furgone degli Hamburger in offerta: un giocattolo da non perdere

Il Food Truck giocattolo LEGO City è un set progettato per rendere il servizio di fast food un’esperienza entusiasmante per bambini e bambine dai 5 anni in su. Questo coinvolgente set di costruzioni offre tutto il necessario per creare un camion degli hamburger, completo di condimenti e accessori LEGO, insieme alle adorabili minifigure del venditore e del cliente, quest’ultimo dotato persino di un apparecchio acustico.

I giovani costruttori possono lasciar correre la loro immaginazione mentre aprono il portello di servizio per esporre il cartello dell’hamburger grigliato, rimuovono il tetto del food truck per servire i clienti e danno vita a scenari creativi e fantasiosi. Con la guida interattiva fornita dall’app LEGO Builder, l’esplorazione del veicolo giocattolo in 3D e il monitoraggio dei progressi della costruzione diventano parte integrante del divertimento.

Questo set non è solo un’ottima idea regalo per compleanni o altre occasioni speciali, ma rappresenta anche un modo divertente per i bambini di sviluppare le loro abilità creative attraverso il gioco. Acquistalo adesso a soli 18,99 euro su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.