Il nuovo set LEGO Creator 3-in-1 Giradischi è su Amazon ad un prezzo SUPER

Altra novità LEGO per il 2025 è il set Creator 3-in-1 Giradischi con Fiori, un modellino trasformabile pensato per bambine e bambini dagli 8 anni in su, ma anche per gli adulti amanti degli oggetti vintage, che è adesso disponibile in esclusiva su Amazon al prezzo di 29,99 euro in pronta consegna.

Set LEGO Giradischi 3-in-1: si trasforma anche in radio e in un microfono

Come tutti i set della linea Creator 3-in-1, questo LEGO ha una figura principale, in questo caso il giradischi, ma può anche diventare qualcosa di più. Dall’elegante giradischi con fiori, con gli stessi mattoncini è possibile renderlo anche una radio d’epoca oppure un microfono classico.

Ogni modellino che potrai tirar fuori quando vorrai è curato nei minimi dettagli: il giradischi giocattolo, ad esempio, ha un braccio mobile con puntina e due dischi, perfetto per chi ama il look delle vecchie vinyl station. La radio giocattolo presenta invece un’antenna regolabile. Infine, il microfono retrò è ideale per immaginare di cantare le hit più famose.

I tre modelli possono essere costruiti e ricostruiti tutte le volte che vorrai, naturalmente una volta soltanto per ciascuno, ma con possibilità infinite che stimolano la creatività e anche la voglia di cambiare.

Pensato per bambine e bambini dagli 8 anni in su, il set è perfetto anche per gli adulti appassionati di musica e oggetti vintage: del resto, una volta completato nella forma che preferisci, potrà diventare anche un bellissimo pezzo da esposizione. Acquistalo adesso in esclusiva su Amazon a soli 29,99 euro.