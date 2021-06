Il nuovo Google Pixel Feature Drop (leggasi update per dispositivi Pixel, n.d.r.) introduce i video nella funzionalità legata all'astrofotografia, nuove opzioni per le cartelle bloccate, le azioni di chiamata su Google Assistant e molto altro ancora.

Cosa cambia con il nuovo update per Pixel?

Google sta lanciando un nuovo aggiornamento Pixel Feature Drop per la sua gamma di smartphone Pixel. Per chi non lo sapesse, il gigante della ricerca è noto per aver introdotto nuove funzionalità per i suoi telefoni ogni tre mesi tramite la Pixel Feature Drop. L'ultimo aggiornamento di giugno porta alcune interessanti aggiunte.

L'aggiornamento Pixel Feature Drop di giugno 2021 è in fase di rollout per i seguenti smartphone:

Pixel 5;

Pixel 4a (5G);

Pixel 4a;

Pixel 4 XL;

Pixel 4;

Pixel 3a XL;

Pixel 3a;

Pixel 3 XL;

Pixel 3.

Sebbene l'intera gamma Pixel (tranne la fine dei dispositivi di supporto) stia ricevendo l'aggiornamento, alcune funzionalità non sono disponibili su tutti i device. Detto questo, diamo un'occhiata a queste nuove funzionalità una per una.

Video di astrofotografia

Come suggerisce il nome, gli utenti (e successivi) saranno ora in grado di registrare video mentre fanno clic sulle immagini in modalità astrofotografia. Gli interessati possono provare ad aspettare più a lungo (mediante l'esposizione più lunga) per fare clic su uno scatto al fine di ottenere un look più creativo nel loro video.

Heads-up

Questa funzione fa parte dell'app Benessere digitale. Avviserà periodicamente gli utenti di guardare in alto dallo schermo del telefono mentre camminano. In precedenza era disponibile solo per pochi utenti selezionati.

Cartella bloccata

Questa funzione è stata annunciata per la prima volta al Google I/O 2021. Consentirà agli utenti di salvare le foto e i video selezionati in Google Foto in una diversa “Cartella bloccata”. Questi file multimediali sono nascosti localmente sul telefono dell'utente e sono protetti da dati biometrici. Non vengono visualizzati in nessun'altra parte dell'app Google Foto.

Rilevamento di incidenti stradali

Il rilevamento di incidenti stradali fa parte dell'app Sicurezza personale e non è disponibile su Pixel 3a/3a XL. Avvisa automaticamente i servizi di emergenza quando viene rilevato un incidente d'auto. Questa funzione era precedentemente disponibile solo negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Australia, ma ora è disponibile per gli utenti in Spagna, Irlanda e Singapore.

Schermata di chiamata

Call Screen aiuta gli utenti a evitare le chiamate spam. Questa funzione è ora in fase di implementazione in Giappone; in precedenza era disponibile solo negli Stati Uniti e in Canada.

Registratore

L'app Google Recorder è una delle migliori applicazioni di registrazione su qualsiasi piattaforma. Il nuovo aggiornamento porta il supporto per la trascrizione in più dialetti inglesi, vale a dire Singapore, australiano, irlandese e inglese britannico.

Sfondi e suoni Pride

Dato che giugno è il mese del Pride, Google festeggia aggiungendo nuovi sfondi e suoni a tema Pride.

Azioni di chiamata sull'Assistente Google

Si potrà ora chiedere a Google Assistant di accettare o rifiutare le chiamate.

Risposte intelligenti di Gboard

Gboard ora può suggerire in modo intelligente numero di telefono, indirizzo e-mail e URL negli appunti per le risposte.

Tutte le nuove funzionalità sopra menzionate verranno implementate sui device Google idonei.

