Il nuovo Mac Mini arriverà nel 2023 e avrà il "vecchio" design

Stando a quanto affermato dal noto tipster Ming Chi Kuo, non ché analista del mondo Apple, sembra che l'azienda di Cupertino svelerà un nuovo Mac Mini soltanto nel 2023 e che avrà un processore rinnovato ma un design pressocché identico a quello attuale.

Questo rumor di fatto, brucia e toglie dal nostro immaginario, tutti i concept render che abbiamo visto finora sul suddetto PC desktop. I designer hanno realizzato soluzioni innovative ma, al momento, sembra che nessuna di queste verrà presa in considerazione dall'OEM di Cupertino.

Mac Mini: non ci sarà un design nuovo, a quanto pare

A segnalare questa novità ci pensa Kuo che, con un post su Twitter, ci ha tolto ogni dubbio; secondo lui infatti, è probabile che il nuovo Mac Mini aggiornato non presenterà un'estetica rinnovata. Ci sarà ancora la classica livrea unibody in alluminio che abbiamo dal 2010. Inoltre, non sembra che arriverà a breve: il debutto più probabile è per il 2023.

Curiosamente, Ming Chi Kuo va contro il leakster Jon Prosser; c'è da dire però, quest'ultimo, non gode di un buon track di previsioni azzeccate. Il CEO di Front Page Tech suggerisce che ci sarà una riprogettazione completa per il nuovo terminale e che verrà utilizzata una parte in plexiglass davvero innovativa.

Da tempo parliamo di un nuovo Mac Mini; l'ultimo upgrade dello stesso risale al 2020, quando Apple ha dotato il prodotto di un nuovo potente processore Silicon M1, pur lasciando in commercio le controparti con SoC Intel Core i5 e i7 configurabili dallo store dell'azienda.

Ci aspettavamo un nuovo Mini durante il keynote Peek Performance, ma le aspettative sono state disilluse e sembra chiaro l'obiettivo di Tim Cook per questo prodotto: ipotizziamo che resterà un gadget consumer, con CPU base come l'M1 o M2 futuro. Difficilmente vedremo un grande update “Pro” per il dispositivo. Voi cosa ne pensate?