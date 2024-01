Il nuovo LEGO Bouquet di Rose è DISPONIBILE su Amazon

Tra i set di inizio 2024 più attesi c’era certamente anche il LEGO Bouquet di Rose che è adesso disponibile per l’acquisto anche su Amazon. Questo fantastico set, ideale per un regalo alla persona amata, è disponibile al prezzo ufficiale di 59,99 euro. La consegna è immediata.

LEGO Bouquet di Rose: le caratteristiche del nuovo set 2024

Ideale da realizzare da solo, con amici o con i familiari, questo set offre un’esperienza di costruzione appagante che ti permette di creare una dozzina di rose rosse con lunghi steli verdi, oltre a 4 rametti di gipsofila dai piccoli fiori bianchi.

Il Bouquet di Rose LEGO presenta fiori in varie fasi di fioritura, dalla boccia al pieno splendore. Aggiungi un tocco di colore alla tua vita con questo mazzo di rose che non richiede alcuna manutenzione, perfetto per decorare la casa, la camera da letto o l’ufficio.

Il set include 6 buste di mattoncini e istruzioni dettagliate per le 3 fasi della fioritura, permettendoti di costruire il bouquet in modo graduale e divertente. È un’ottima idea regalo per occasioni speciali come San Valentino o compleanni, pensato per coloro che amano l’arte della costruzione LEGO per adulti.

Unisciti alla Collezione Botanica LEGO e crea uno spazio rilassante con questo affascinante Bouquet di Rose. Acquista il set su Amazon ora e trasforma la tua casa in un giardino senza dover mai preoccuparti di annaffiare i fiori! Non perdere l’opportunità di esplorare la bellezza della natura con LEGO.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.