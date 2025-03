Il nuovo bellissimo set LEGO di Mario Kart è disponibile per la prenotazione

Da poco annunciato, è adesso possibile prenotare il nuovo set LEGO di Mario Kart. Un bellissimo regalo da collezione per adulti che permette di costruire il personaggio di Mario seduto al suo iconico veicolo. Il risultato finale sarà un modello da esposizione meraviglioso per ogni fan della serie e dei videogiochi: puoi prenotarlo in esclusiva sul sito ufficiale LEGO a 169,99 euro, con lancio previsto il 15 maggio 2025.

Set LEGO di Mario Kart: una chicca imperdibile per i fan

Il set LEGO è formato da 1972 pezzi e ti permette di costruire l’iconico veicolo di Mario, con dettagli autentici e una qualità da oggetto da esposizione.

Il personaggio di Mario è articolato con testa e braccia snodabili ed è perfetto per essere posizionato al volante del suo kart. Il supporto speciale ti consente di esporre il modello con un’angolazione dinamica, come se stesse derapando in una curva o lanciandosi a tutta velocità in una gara. Il risultato finale sarà una decorazione spettacolare perfetta per qualsiasi stanza.

Con dimensioni pari a 22 cm di altezza, 32 cm di lunghezza e 19 cm di larghezza, sarà il pezzo forte della tua collezione di oggetti e LEGO dedicati ai videogiochi. Prenota adesso il set LEGO di Mario Kart e assicurati la consegna al D1 del 15 maggio.