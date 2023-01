Il Nokia C31 scende sotto ai 150€ grazie a questa offerta di Amazon

Sei alla ricerca di un telefono Android con un prezzo economico ma che sappia il fatto suo? Non ti preoccupare, abbiamo trovato la soluzione che fa proprio al caso tuo. Il Nokia C31 è in forte sconto su Amazon, a questo prezzo è un’occasione imperdibile.

Il Nokia C31 è uno smartphone recente, è stato presentato per la prima volta solamente pochi mesi fa. Con il suo design pulito ed essenziale e una scheda tecnica più che adeguata, il C31 si è contraddistinto come un prodotto versatile e solido per chi cerca uno smartphone entry-level in grado di soddisfare a pieno ogni esigenza nella vita di tutti i giorni. Viene spedito con Android 12 già installato. Insomma, hai l’essenziale per poter navigare in rete, messaggiare con i tuoi amici e accedere all’enorme catalogo di app del Play Store di Google.

Il display è piuttosto generoso, la diagonale misura ben 6,7 pollici. La risoluzione HD+ rende questo telefono un’ottima soluzione anche per la fruizione dei contenuti multimediali, come i video di YouTube e le tue serie Netflix preferite. Il comparto fotografico con soluzione a tripla fotocamera posteriore ti consente di immortalare i momenti più importanti della tua vita, anche in condizioni di scarsa luminosità e in piena notte.

Il cuore del Nokia C31 è un processore Octa-Core affiancato da 6GB di RAM e uno spazio di archiviazione da 128GB, che però potrai espandere liberamente (fino ad un massimo di 256GB) grazie alle schede MicroSD. Non è un fatto da poco: purtroppo sono sempre di meno i telefoni sul mercato che supportano l’espansione della memoria. Quanto alla batteria, il telefono monta un’unità da 5050 mAh, quanto basta – secondo il produttore – per garantire una durata di 3 giorni con una sola ricarica (a patto di usare il telefono con parsimonia).

Normalmente il Nokia C31 viene proposto a 179,99€, ma grazie all’offerta di oggi puoi acquistarlo con uno sconto del 17% che porta il prezzo finale a 149,99€. Ricordiamo che è possibile dividere l’importo in 6 comode rate. Affrettatevi, perché l’offerta è a tempo limitato!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.