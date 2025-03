Il mouse da gaming LEGGERO e PERFETTO di Logitech al 30% in meno su Amazon

Sogni di fare le stesse giocate dei tuoi streamer preferiti? Non farti scappare questa incredibile offerta di Amazon sull’eccellente mouse da gaming di fascia alta Logitech G Pro X Superlight, tra i migliori sul mercato in termini di prestazioni e di funzionalità avanzate.

Uno degli aspetti più interessanti (e importanti) del mouse Logitech è senza ombra di dubbio il peso contenuto. Infatti, con appena 63 grammi, il mouse Logitech è leggerissimo, molto comodo e ideale per chiunque passi molte ore al giorno al PC e non vuole affaticare il polso e la mano per colpa di un peso mal bilanciato.

Logitech G Pro X Superlight costa il 30% in meno su Amazon: cosa stai aspettando?

Con il 30% di sconto hai a portata di mano un mouse realizzato appositamente per venire incontro alle necessità dei gamer più esigenti. Estremamente comodo e compatto, il mouse è equipaggiato con 5 pulsanti programmabili a tuo piacimento tramite l’applicazione Logitech G Hub; la puoi sfruttare per personalizzare i tasti laterali, per creare macro per i tuoi giochi preferiti e molto altro ancora.

Come i migliori mouse da gaming al mondo, anche il G Pro X Superlight fa affidamento su un sensore di altissimo livello: l’HERO 25K da 25.600 DPI per una precisione incredibile di puntamento, anche nei giochi più caotici e in cui anche un pixel di differenza fa da spartiacque tra una vittoria e una sconfitta.

Non farti scappare lo sconto immediato del 30% su Amazon per acquistare il mouse Logitech a un prezzo niente male; aggiungilo subito nel carrello per riceverlo a casa già nella giornata di domani, senza costi aggiuntivi di spedizione.