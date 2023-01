Il Motorola Edge 30 Neo 5G ad un prezzo imbattile: oggi a meno di 300€

Stai cercando uno smartphone versatile e affidabile da meno di 300€? Non ti preoccupare, oggi ti veniamo in soccorso con un’offerta davvero interessante. Esplorando le migliori offerte di eBay ci siamo imbattuti in un’occasione davvero interessante: il Motorola Edge 30 Neo può essere tuo ad appena 299€, grazie ad un generoso sconto del 17%.

Potrai mettere le mani su questo ottimo mid-range Android risparmiando quasi 60€. Davvero non male. Noi ti consigliamo di non farti sfuggire questa offerta, e ti spieghiamo subito perché: il Motorola Edge 30 Neo è un smartphone Android di ottimo livello orientato all’imaging. È progettato anche per soddisfare gli utenti più esigenti che chiedono il meglio, come te.

Il suo punto di forza? Un eccellente display touch da 6,3 pollici con risoluzione di 2400×1080 pixel e una ottima resa cromatica. L’ideale per riprodurre qualsiasi contenuto multimediale senza perdersi un solo dettaglio. Le tue serie preferite di Netflix non sono mai state così belle.

Ma questa è solo la punta dell’iceberg, perché al Motorola Edge 30 Neo non manca proprio nulla. Troviamo un modulo 5G che ti consente – finalmente – di accedere alle reti di ultima generazione. Dimenticati dei buffering infiniti e dei lunghi tempi d’attesa per il download a cui eri abituato con le reti LTE.

Ci spostiamo allora sul comparto fotografico, dove troviamo una fotocamera principale da ben 64MP che consente al telefono di scattare foto di ottima qualità, anche quando c’è poca luce. Gli scatti vengono realizzati con una risoluzione di 9238×6928 pixel, inoltre potrai anche registrare video in fullHD alla risoluzione di 1920×1080 pixel.

Come avrai capito, stiamo parlando di uno smartphone Android davvero solido, con una scheda tecnica completa che ti lascerà senza rimpianti. Normalmente acquistare un Motorola Edge 30 Neo 5G ti costerebbe 359,90€, ma oggi può essere tuo con un risparmio di circa 60€. Lo pagherai solamente 299,99€, a questo prezzo farselo scappare sarebbe un crimine. Ti consigliamo di approfittarne subito, prima che l’offerta vada a termine.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.