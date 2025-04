Il Monopoly dei Pokémon è perfetto per giocare a Pasqua: super OFFERTA su Amazon

Sei in cerca di un gioco da tavolo vecchio stampo per passare Pasqua, Pasquetta e le altre giornate di festa in compagnia con parenti e amici? Allora ti proponiamo una soluzione originale e diversa da solito: il Monopoly Pokémon Edition. Proprio così, il gioco da tavolo più famoso al mondo in una speciale edizione dedicata ai mostriciattoli più amati è disponibile in offerta su Amazon a soli 19,99 euro invece di 29,99.

Monopoly Pokémon Edition: il gioco da tavolo che non ti aspetti

Cosa cambia rispetto al Monopoly tradizionale? È presto detto: al posto di case e alberghi troverai foreste, città e palestre da conquistare e la vera missione sarà quella di catturare Pokémon selvatici e diventare l’Allenatore più forte del tabellone.

Quindi, userai le Poké Ball come valuta e impersonerai un Allenatore deciso a vincere. Puoi scegliere la tua pedina tra Sprigatito, Fuecoco, Quaxly e Pikachu e iniziare la tua avventura con l’obiettivo di acchiapparli tutti. Nel dettaglio, ci sono 48 Pokémon diversi da catturare e 8 tipi da collezionare per vincere la partita. In alternativa, puoi anche eliminare i tuoi avversari a suon di lotte.

Perfetto da giocare con amici e in famiglia, le regole sono semplici da capire e il divertimento è assicurato. Naturalmente, l’edizione è completamente in italiano, quindi non dovrai preoccuparti di tradurre le istruzioni.

Questa edizione speciale di Monopoly dedicata ai Pokémon può essere l’acquisto perfetto per le festività primaverili: acquistala adesso a soli 19,99 euro invece di 29,99.