Il Monitor diventa una TV con questo Decoder HDMI in OFFERTA

Il decoder HDMI di Nokia si trova in offerta su Amazon a 29,99€, con uno sconto del 9% che porta il prodotto al prezzo più basso di sempre.

Si tratta di un decoder di nuovissima generazione, compatibile con il nuovo standard di visione DVB-T2 del Digitale Terrestre. Può collegarsi alla TV di casa o ad un monitor tramite HDMI e permette di decodificare tutti i canali nazionali, trasmessi tramite la classica antenna.

Questo decoder ha un design minimal davvero molto interessante, che ben si adatta a salotti con arredamento moderno. Possiamo dire lo stesso anche del telecomando, completamente nero e dotato di tutti i tasti necessari per comandare la TV.

Trattandosi di un decoder HDMI di nuova generazione, questo Nokia è compatibile con i codec H.264 e H.265 e permette di visualizzare le trasmissioni ad alta risoluzione. Sul retro del decoder troviamo le porte HDMI e AV per il collegamento di TV e monitor, l'ingresso per l'antenna, la porta DC per l'alimentazione e quella per l'output audio digitale. Rispetto ai classici decoder, questo Nokia monta anche una porta USB lungo il profilo destro, utile per collegare chiavette o drive esterni e visualizzarne il contenuto.

Il fantastico decoder HDMI Nokia è disponibile in offerta su Amazon a 29,99€, a questo prezzo è difficile trovare di meglio. La spedizione è gratuita e Amazon consente di effettuare il reso del prodotto entro 30 giorni dala consegna dell'ordine.