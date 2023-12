Il modellino Pagani Utopia in formato LEGO in SUPER SCONTO Amazon (-30%)

Perfetto come una delle idee regalo dell’ultimo momento, il set LEGO Speed Champions che permette di costruire un modellino della Pagani Utopia è in offerta su Amazon con il 30% di sconto al prezzo di soli 17,49 euro.

Set LEGO Pagani Utopia: il regalo di Natale che cercavi

Entra nel mondo della velocità e della precisione con questo kit LEGO Speed Champions, dedicato a una delle supercar più iconiche al mondo: la Pagani Utopia. E cosa c’è di meglio che costruire la tua replica dettagliata di questa potente auto da sogno?

Il modellino cattura perfettamente l’essenza della vera Pagani Utopia, con dettagli autentici come lo scarico centrale a 4 tubi, la carrozzeria ondulata, la griglia anteriore e il motore visibile sotto il vetro. Ogni dettaglio è riprodotto con cura per offrirti un’esperienza di costruzione avvincente e gratificante.

L’esperienza non si ferma alla costruzione: l’abitacolo della Pagani Utopia può essere aperto per inserire la minifigure LEGO del pilota, inclusa nel set. Con casco e parrucca intercambiabili, il pilota è pronto a prendere il volante della sua auto da sogno LEGO.

Questo modellino di auto da costruire non è solo un’opzione perfetta per giocare e creare avventure ad alta velocità, ma è anche un fantastico pezzo da esporre nella tua camera da letto o nel salotto. Rappresenta la tua passione per le auto sportive italiane con stile e originalità.

Non perdere l’opportunità di possedere la Pagani Utopia LEGO a un prezzo incredibile. Acquista ora su Amazon a soli 17,49 euro, grazie allo sconto esclusivo del 30%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.