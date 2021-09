Molti telefoni della serie Google Pixel 3 sono appena stati bloccati senza motivo; alcuni utenti hanno trovato il loro device brickato con il messaggio “EDL” comparso sul pannello. Che sta succedendo?

Google Pixel 3 è brickato; errore di sistema?

BigG ha presentato gli smartphone di punta della serie Pixel 6 e pare che debba lanciare ufficialmente la gamma il prossimo mese. Prima che gli ultimi terminali della serie Pixel siano disponibili per l'acquisto, gli utenti possessori di vecchi Pixel 3 e 3 XL stanno affrontando grossi problemi con i loro gadget.

Secondo l'ultimo rapporto proveniente da Ars Technica, gli utenti che dispongono di un top di gamma Google del 2018 si lamentano del fatto che i loro telefoni abbiano smesso improvvisamente di funzionare e non rispondono più ad alcun comando. Il report aggiunge anche che i terminali non possono avviarsi con Android e viene mostrata solo la modalità di ripristino di Qualcomm chiamata “modalità di download di emergenza (EDL)“.

Il solito metodo per eseguire il flashing di una nuova versione di Android sul dispositivo non funziona dato che gli utenti non possono uscire dalla modalità di download di emergenza (EDL) e accedere al normale bootloader per utilizzare strumenti come fastboot o slick di Google.

Si ipotizza che il problema non sia stato rilasciato in seguito ad un aggiornamento software implementato dalla società, ma che sia, probabilmente, correlato all'hardware del flagship, a causa della mancanza di opzioni di recuperabilità. Inoltre, il fatto che gli utenti abbiano segnalato questo problema nel corso di molti mesi, suggerisce che ci troviamo alla fine del ciclo di vita di un lotto di componenti hardware.

I colleghi di TrustedReviews hanno contattato l'azienda e il portavoce del gigante della tecnologia ha confermato che la società è a conoscenza del problema, ma non ha nient'altro da dire in merito. Attendiamo maggiori informazioni dalla compagnia nei prossimi giorni. Voi avete avuto problemi? Fatecelo sapere.

