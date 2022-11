Il miglior smartphone top di gamma da acquistare a novembre

Oggi vogliamo fare con voi una interessante riflessione su quale possa essere il miglior smartphone top di gamma da acquistare su Amazon per il mese di novembre, senza dover per forza attendere e sconti pazzi del black Friday di metà mese.

Oramai tutti i produttori hanno giocato le loro carte e abbiamo visto le ammiraglie di nuova generazione di tutti i brand. Conosciamo la famiglia Galaxy S 22 di Samsung, la serie Find X5 di OPPO, Google pixel 7 e 7 Pro, ma anche i tanti Xiaomi 12 e 12T e Motorola Edge 30 Pro/Ultra.

Potremmo stare ore qui a parlare anche delle soluzioni di OnePlus, di Realme e così via, ma la verità è che oggi c’è un solo top di gamma che vale la pena acquistare per il suo rapporto qualità prezzo. Stiamo parlando del Google Pixel 7, il modello base che si può portare a casa a 627,84 €. Sì, questo è un prezzo di fascia media e non di un prodotto di alto rilievo, ma le sue caratteristiche e le sue performance sono da fuoriclasse.

Google Pixel 7 è il miglior smartphone top

Ovviamente comprarlo su Amazon porta con sé una serie di vantaggi esclusivi, come le spese di spedizione gratuite e incluse nel costo del device, la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate grazie a Cofidis e non solo.

Il Pixel 7 è uno smartphone di fascia alta ma è anche un cameraphone che grazie al suo processore Google Tensor e all’intelligenza artificiale, riesce a realizzare scatti unici che si avrebbero con un ammiraglia dal prezzo bene più alto.

Come detto quindi, noi crediamo che questo sia il Best Buy di questo periodo, tant’è che tende ad andare a ruba spessissimo su Amazon. Non è infrequente trovarlo “non disponibile” sul portale quindi se volete farvi un regalo davvero unico, cominciate a farci un pensierino, ma siete veloci. Non sappiamo quanto scorte siano disponibili sul sito. Tra le altre cose, lo si può comprare in tre frizzanti colorazioni, una più bella dell’altra.

