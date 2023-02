Il miglior MacBook con cui montare video per il web

Oggi voglio parlarvi di un computer portatile che ha letteralmente cambiato il mio modo di lavorare. Oltre agli articoli sul web, realizzo documentari in giro per l’Italia. Se qualche mese fa avevo sempre la tranquillità di montare i film nel mio ufficio, con la mia postazione comprendente il grande monitor, le periferiche, il Mac Studio, oggi sono sempre più in giro e mi trovo a dover lavorare sui treni, negli hotel, nelle pausa pranzo o semplicemente di notte con i colleghi per poter rispettare le scadenze. Non ho più quella libertà e tranquillità della postazione fissa; quindi come ho ovviato al problema?

Dopo essermi preoccupato, ho capito che c’era un prodotto che avrebbe letteralmente cambiato il mio lavoro: il MacBook Pro del 2023 da 14“ con processore Apple Silicon M2 Pro. Oggi è anche in sconto a 2336,00€ al posto di 2499,00€.

MacBook Pro 14″ (2023): perfetto per tutto

Sto parlando di un PC fantastico, leggero il giusto, dotato di tante porte che amo alla follia, e con una potenza semplicemente mostruosa. Un plauso anche al bellissimo pannello mini LED che l’azienda ha inserito a bordo. Questo infatti, gode della tecnologia ProMotion, la stessa che troviamo in iPhone 14 Pro, e la risoluzione è pazzesca. Per colorare i miei video, va più che bene, anche perché sono tutti destinati al web e quindi non necessitano di una Color Correction per la sala cinematografica o per la televisione.

La potenza sprigionata da questo laptop, mi assicura performance inimmaginabili, anche quando produco 600 GB di girato in soli tre giorni. È successo, e succederà ancora.

Il programma di montaggio, Adobe Premiere Pro o DaVinci Resolve 18, non si è mai impuntato o rallentato. Quando ho visto la mia timeline, così fluida anche con tante clip, mi veniva quasi da piangere.

Certo, costa molto, ma i soldi spesi per migliorare la qualità del proprio lavoro e per velocizzare i processi produttivi, sono sempre ben spesi, come si suol dire. Pensate che oggi questo MacBook Pro da 14” lo trovate anche in offerta su Amazon, scontato del 7%; non male pr un gadget uscito da pochissime settimane sul mercato. Lo pagate solo 2336,00€, spese di spedizione incluse. Se siete soliti lavorare in giro online, non pensateci troppo. Questo è uno dei migliori laptop che si possano comprare oggi.

