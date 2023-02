Il miglior iPhone da acquistare OGGI su Amazon

Se state cercando un nuovo smartphone e desiderate avere un iPhone, abbiamo la soluzione perfetta che farà sicuramente al caso vostro. Parliamo di iPhone 14 Pro, un flagship di punta con fotocamere al top, schermo da primo della classe, con un design all’avanguardia e un prezzo importante. Tuttavia, grazie agli sconti di Amazon, oggi ci sentiamo di consigliarvelo perché con un risparmio così elevato (si tratta del minimo storico), diventa un Best Buy imperdibile. Lo pagate solo 1229,99€ al posto di 1339,00€, spese di spedizione incluse.

Non di meno, la consegna sarà celere: in pochissimi giorni sarà presso il domicilio da voi selezionato. Fra le altre cose, segnaliamo la presenza della doppia garanzia; da un lato quella di Apple, ulteriormente espandibile con AppleCare o AppleCare+, dall’altro invece, quella di Amazon con assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte. Infine, il portale vi darà la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito. C’è anche il reso gratuito entro un mese dall’acquisto.

iPhone 14 Pro: la miglior scelta per chi fa video

Parliamoci chiaro: se siete alla ricerca di un cameraphone di alto profilo, iPhone 14 Pro è il telefono giusto che farà al caso vostro. È un prodotto versatile, leggero, veloce, con delle ottiche premium e con un pannello OLED Super Retina con AOD e ProMotion fino a 120 hz, luminosità di picco di 2000 nit e molto altro ancora. Si tratta di uno dei display tecnologicamente più avanzati che vi siano.

Il processore è un velocissimo Apple Bionic A16 con modem 5G incorporato; il SoC rende l’iPhone veloce e scattante, puntuale e preciso in ogni operazione, anche nelle più difficoltose. Inoltre, ha un comparto fotografico degno di una mirrorless: Cinema Mode, Action Mode, slow-motion, panorama, stili fotografici, clip video in 4K HDR Dolby Vision o in ProRES e foto in ProRAW. A 1229,99€ non potete lasciarvelo sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.