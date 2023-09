Il MIGLIOR budget phone CROLLA su Amazon: -42% per realme 9i

La giornata di oggi non potrebbe iniziare con una migliore offerta di Amazon in ambito mobile: il popolarissimo smartphone realme 9i è in vendita al prezzo più conveniente di sempre con uno sconto immediato del 42%. Infatti, spendendo la cifra shock di appena 145€, hai a portata di mano un device economico ma in grado di soddisfare le tue personali esigenze senza esitazioni.

Telefona, naviga in rete, chatta con i tuoi amici sui social, guarda video o ascolta musica con realme 9i, il tutto senza spendere un capitale.

Appena 145€ su Amazon per realme 9i: acquistalo immediatamente

Sottile, leggero e con una scheda tecnica decisamente interessante, il device del colosso cinese monta un buon pannello ultra smooth a 90 Hz e anche una mega batteria da 5000 mAh che ti accompagna senza esitazioni per tutto il giorno.

Alimentato da uno scattante processore octa core a marchio Qualcomm, realme 9i sorprende anche dal punto di vista fotografico: sul retro, infatti, un modulo multiplo integra un sensore principale da 50MP con IA per scatti e video di buon livello.

È praticamente impossibile individuare una offerta Amazon in ambito mobile più vantaggiosa di questa sul realme 9i; metti subito nel carrello il budget phone del colosso cinese per riceverlo direttamente a casa nella giornata di domani e senza costi di spedizione extra.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.