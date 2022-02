Il mercato dei chip in Russia subirà un grave contraccolpo

Due giorni fa le truppe russe hanno iniziato ad attaccare l'Ucraina. Subito dopo l'attentato, vari paesi europei e gli Stati Uniti hanno “lanciato” una serie di sanzioni contro la Russia. Nella seconda trance di ban contro gli interessi commerciali della Russia, Joe Biden ha incluso un embargo completo sulla vendita di semiconduttori alla Russia.

“Mincoleremo la loro capacità di competere nell'economia del 21° secolo“, ha detto Biden giovedì. Ha anche elencato le sanzioni che taglieranno la Russia fuori dai chip che alimentano auto, smartphone e persino missili.

Joe Biden mette alle strette la Russia

In parole semplici, l'embargo di Biden significa che qualsiasi chip sviluppato utilizzando qualsiasi tecnologia americana non può essere venduto alla Russia. Questa sanzione ha molte somiglianze con quella annunciata nei confronti di diverse aziende cinesi, tra cui Huawei. Ma quest'ultimo aveva l'obiettivo di non consentire alla Cina di superare gli Stati Uniti in termini di tecnologia.

Ad ogni modo, come ha affermato l'Assistente Segretario al Commercio per l'Industria e la Sicurezza degli Stati Uniti Thea Rozman Kendler, “anche la maggior parte dei prodotti realizzati all'estero utilizzando la tecnologia sensibile degli Stati Uniti sarà limitata all'esportazione in Russia“.

“L'accesso della Russia alla tecnologia all'avanguardia degli Stati Uniti e dei paesi partner si fermerà. La sua base industriale di difesa e i servizi militari e di intelligence non saranno in grado di acquisire la maggior parte dei prodotti di fabbricazione occidentale“, ha affermato Kendler.

In effetti, gli Stati Uniti non hanno una vasta base di produzione di semiconduttori. Ma quelle poche aziende guidano il settore. In altre parole, anche se i chip sono prodotti al di fuori degli Stati Uniti, la maggior parte di essi si basa sulla proprietà intellettuale degli USA.

Tuttavia, per la Russia, questo non dovrebbe sorprendere poiché la Casa Bianca ne parlava poche settimane prima che la Russia attaccasse l'Ucraina.

“Alcuni degli impatti più potenti delle nostre azioni arriveranno nel tempo man mano che comprimeremo l'accesso della Russia alla finanza e alla tecnologia per settori strategici della sua economia e degraderemo la sua capacità industriale per gli anni a venire“, ha affermato Biden.

D'altra parte, i produttori di chipset non soffriranno molto per la perdita di un partner come la Russia, in quanto non è un grande player nel settore.

Secondo John Neuffer, CEO della US Semiconductor Industry Association (SIA), la Russia rappresenta solo lo 0,1% degli acquisti globali di chip. Secondo i dati provenienti da IDC, il mercato russo dei conduttori da solo vale 50 miliardi di dollari in scambi su un'industria globale che vanta cifre di ben 4,5 trilioni di dollari.

Inoltre, la Russia acquista circa il 70% dei chip di cui ha bisogno dalla Cina, le ‘embargo di Biden non dovrebbe toccare i prodotti cinesi. Ma cosa più importante, quasi tutti i SoC prodotti in Asia sono chip di fascia bassa, pertanto la Russia non sarà in grado di creare prodotti di punta.

A loro volta, Russia e Ucraina sono i principali fornitori di gas neon e palladio. Entrambi sono essenziali nella produzione di chip. Quindi ci sono tutte le ragioni per pensare che Putin lancerà sanzioni simili.

Anche se dobbiamo sottolineare che molti chipmaker hanno già cercato di diversificare l'approvvigionamento di neon dopo che la Russia ha invaso l'Ucraina l'ultima volta, nel 2014. A quel tempo, i prezzi dei neon erano aumentati del 600%.

“A meno che quella dell'Ucraina non diventi una guerra prolungata, della durata di oltre un mese, l'impatto sulle forniture di neon dovrebbe essere minimo“, afferma l'analista di Morningstar Phelix Lee.