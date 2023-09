Il mediogamma più AMATO crolla del 54% su eBay: Redmi 12 giù a 165€

Redmi 12 è senza ombra di dubbio uno tra i mediogamma Android più amati e popolari del momento, ma quest’oggi potrebbe diventare il tuo nuovo gadget preferito in quanto protagonista di una incredibile offerta di eBay. Impossibile ma vero: il device del colosso cinese crolla del 54% e può essere tuo alla cifra shock di appena 165€ con consegna rapida e senza costi di spedizione.

Leggero, comodo da utilizzare e con tutte le carte in regola per soddisfare le tue esigenze quotidiane, Redmi 12 è perfetto per telefonare, navigare in rete, chattare sui social, ascoltare la musica, giocare e molto altro ancora.

Appena 165€ su eBay per il validissimo Redmi 12: offerta d’oro imperdibile

Il device a marchio Redmi, nonostante il prezzo shock, monta un buon pannello Full HD+ da 6.79 pollici super smooth a 90 Hz con una buona calibrazione dei colori, ma anche una fotocamera frontale per scattare selfie di qualità da condividere al volo sui social.

Un potente processore octa core MediaTek si occupa di avviare in un istante tutte le app di cui hai bisogno, mentre la batteria da 5000 mAh ti accompagna senza fatica per 1 giorno intero. Resistente all’acqua e alla polvere (certificazione IP53), Redmi 12 monta un modulo fotografico multiplo con un sensore principale da 50 MP per foto e video ad altissima risoluzione.

Insomma, cosa stai aspettando? Appena 165€ per il mediogamma Android di Redmi è un prezzo assolutamente conveniente, a maggior ragione se consideri che il device ti arriva direttamente a casa in pochissimo tempo e senza costi extra di spedizione.

