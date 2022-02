Il mappamondo LEVITANTE non l'hai mai visto: 19€ su Amazon, da avere

Hai mai visto un mappamondo levitante? Un oggetto particolarissimo, pronto a diventare complemento d'arredo oppure uno strumento per incuriosire e favorire l'apprendimento di grandi e piccini.

Normalmente più costoso, grazie a un'interessante promozione Amazon a tempo, puoi portarlo a casa a 19€ circa appena, godendo anche di spedizioni rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Un dispositivo unico nel suo genere, che attira l'attenzione per la natura del suo funzionamento. Abbastanza compatto, diventa un elemento d'arredo che non ingombra, ma impreziosisce l'ambiente. A questo prezzo, è certamente da avere: si tratta anche di una validissima idea regalo.

Mappamondo levitante: un gadget particolarissimo

Posizioni la base, posizioni il mondo, colleghi la corrente e si compie la magia. L'unità rimane di fatto sospesa, creando un effetto “wow” in chiunque lo veda in funzione.

Com'è possibile? Di certo non si tratta di magia, ma dello sfruttamento di poli magnetici opposti. Uno è posizionato sulla base mentre l'altra sul Polo Nord: basterà metterli l'uno di fronte all'altro. Saranno loro a permettere alla palla del mondo di galleggiare nell'aria.

Non solo, questo dispositivo è studiato per essere facilmente utilizzato come lampada da notte, a questo serve collegarlo alla corrente elettrica. Al buio, la sfera si illumina creando un effetto spettacolare.

Un prodotto decisamente interessante, quindi, con triplice possibilità di utilizzo. Può infatti essere una luce da notte, un complemento d'arredo, ma anche un valido strumento di apprendimento. Si tratta di un mappamondo levitante realizzato con estrema precisione e quindi ottimo per lo studio e l'esplorazione.

A questo prezzo, si tratta di un dispositivo da accaparrarsi senza troppi pensieri. Bello da avere in casa, è anche un'ottima idea regalo (minima spesa, massima resa!). Approfitta dello sconto Amazon del momento, completa l'ordine adesso e accaparratelo a 19€ circa appena. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.