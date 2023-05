Il magnifico set LEGO di Horizon Forbidden West torna in sconto Amazon

Se sei un fan di Horizon Forbidden West, il videogioco di avventura ambientato in un futuro post-apocalittico, non puoi perderti questa incredibile offerta su Amazon: il set LEGO 76989 Horizon Forbidden West: Collolungo, un modellino da costruire in mattoncini della più iconica macchina del gioco, a soli 76,49 euro invece di 89,99. Risparmi il 15% e hai la spedizione gratuita.

Set LEGO Horizon Forbidden West in offerta

Il set LEGO in questione è un prodotto ufficiale e di alta qualità, pensato per gli adulti appassionati di LEGO e di Horizon Forbidden West. Il modellino riproduce fedelmente il Collolungo, una gigantesca macchina a forma di giraffa che funge da torre di comunicazione nel mondo di gioco. Il set include anche una minifigure di Aloy, la protagonista del gioco, con il suo arco e la sua lancia.

All’interno della confezione troverai 1222 pezzi e richiede abilità e creatività per completare il lavoro. Il risultato finale è uno spettacolare modellino da esposizione, alto 39 cm e lungo 36 cm, ricco di dettagli e funzioni. Puoi ruotare la testa del Collolungo, aprire il pannello sul suo collo per rivelare il nucleo energetico e far salire Aloy sulla sua schiena per accedere al terminale.

Il set LEGO Horizon Forbidden West può anche essere un’idea regalo perfetta, non solo per te. È un’occasione unica per entrare nel mondo di Horizon Forbidden West e rivivere le emozioni del gioco con i mattoncini LEGO.

Non lasciarti sfuggire questa offerta: acquista ora il set LEGO 76989 Horizon Forbidden West: Collolungo su Amazon a soli 76,49 euro invece di 89,99. Affrettati, prima che sia troppo tardi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.