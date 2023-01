Il MacBook Air 2022 con M2 ha un nuovo MINIMO STORICO su Amazon (-290€)

Sarà anche lunedì, ma potrebbe essere il migliore di sempre per te con un acquisto di primissimo livello. Il MacBook Air 2022 con chip M2 ha raggiunto un nuovo minimo storico su Amazon con uno sconto complessivo di ben 290 euro sul prezzo di listino.

Il laptop è immediatamente disponibile e con la consegna Prime potresti riceverlo a casa già nella giornata di domani. Inoltre, puoi anche scegliere il pagamento rateizzato in cinque soluzioni da 253 euro ciascuna. La scelta è tua.

MacBook Air 2022: una meraviglia al miglior prezzo disponibile

MacBook Air 2022 è il meglio che puoi chiedere dalla nuova linea di laptop sottili della mela morsicata forte del suo display Liquid Retina da 13.6 pollici con più di 500 di nit di luminosità, ampia gamma cromatica P3 e 1 miliardo di colori. Il tutto alimentato dalle prestazioni efficienti del chip Apple M2, che ti offre un’autonomia energetica spaventosa fino a 18 ore di riproduzione video.

Questa mostruosità tecnica è racchiusa all’interno di una scocca sottile e leggera per un peso complessivo che arriva a solo 1,24 kg: questo lo rende il notebook ultraversatile che cercavi per giocare, studiare e lavorare come e dove vuoi.

Sulla parte posteriore trova posto una videocamera FaceTime HD a 1080p con tre microfoni in array e sistema audio a quattro altoparlanti con audio spaziale. A completare l’equipaggiamento hardware una porta di ricarica MagSafe, due porte Thunderbolt e un jack per cuffie.

MacBook Air 2022 sarà sicuramente il protagonista delle offerte di oggi grazie a questo minimo storico. Risparmi subito 290 euro e lo ricevi a casa in men che non si dica.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.