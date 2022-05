Il lettore MP3 con Spotify e Amazon Music (senza Internet) ESISTE

Questo lettore MP3 è unico nel suo genere. L’unico in grado di supportare nativamente lo streaming da Spotify e Amazon Music, assolutamente offline. Lo sincronizzi in un attimo tramite l’applicazione per smartphone, scaricando fino a 1000 canzoni, e poi sei pronto. Colleghi i tuoi auricolari o lo speaker (tramite cavo o Bluetooth) e ascolti la tue musica preferita ovunque, senza dover avere il tuo smartphone nelle vicinanze.

Infatti, questo dispositivo funziona in modo totalmente autonomo ed è per questo che è perfetto in una marea di contesti. Infatti, puoi sfruttarlo durante lo sport, in campeggio, durante una passeggiata o – perché no – al mare sotto l’ombrellone. Tutti contesti in cui, avere il telefono con te, potrebbe esporlo al rischio di rovinarlo. Con questo dispositivo, dotato di batteria che arriva a durare fino a 5 ore con una sola ricarica, non ci saranno problemi.

Il gadget irrinunciabile, perfetto anche per i bambini, che amano la musica, ma sono ancora troppo piccoli per uno smartphone. Una valida soluzione per un regalo di Cresima o Prima Comunione. Da Amazon lo porti a casa a 109,99€ appena adesso. Basta completare l’ordine adesso per riceverlo in pochissimo tempo, grazie alle spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Lettore MP3 con Spotify e Amazon Music: unico nel suo genere

Un prodotto esteticamente molto interessante, super compatto e dotato solo dell’essenziale. Infatti, ci sono unicamente i pulsanti di riproduzione. Nessun display, che comprometterebbe l’autonomia energetica e porterebbe a dimensioni maggiori.

Questo è un dispositivo premium, realizzato con ottimi materiali e progettato per essere super compatto. Soprattutto, la possibilità di poterlo sfruttare in abbinata a Spotify e Amazon Music è un vantaggio enorme. Non serve Internet, dopo la sincronizzazione dei brani: non ci saranno costi nascosti o aggiuntivi.

Non perdere l’occasione di fare un eccellente affare e portare a casa questo particolarissimo lettore MP3 a 109,99€ circa appena con spedizioni assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.