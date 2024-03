Il LEGO Unicorno 3-in-1 in sconto a PREZZO STRACCIATO su Amazon

La Festa delle Offerte di Primavera Amazon ti permette di fare un regalo di Pasqua, o per un’altra occasione, davvero gradito. Il piccolo e adorabile LEGO Unicorno Magico 3-in-1 è disponibile in sconto al prezzo più basso di sempre di 7,99 euro. Una strepitosa opportunità con spedizione Prime inclusa.

LEGO Unicorno Magico 3-in-1: tre giocattoli al prezzo di uno

Il set nasce per stimolare la fantasia dei più piccoli: il modello di costruzione principale è l’unicorno magico dotato di un corno dorato, una coda e una criniera dai vivaci colori dell’arcobaleno, zampe e zoccoli snodabili che consentono di posizionarlo in varie pose, sia a quattro zampe che sollevato sulle due zampe posteriori.

Le istruzioni in confezione permettono però di trasformarlo anche in un adorabile cavalluccio marino con pinne e coda mobili o, in alternativa, anche in un pavone con coda e occhi mobili.

Una volta completato il set diventa un giocattolo da usare per le proprie fasi di intrattenimento o anche da esporre in cameretta, con la versatilità di trasformarlo quando si vuole nella forma che si preferisce.

Approfitta della Festa delle Offerte di Primavera Amazon e acquistalo adesso a soli 7,99 euro.