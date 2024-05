Il LEGO Star Wars Mech di Darth Vader è in SCONTO a soli 12,79 euro su Amazon

Un’ottima idea regalo per i più piccoli, ma anche per i più cresciuti appassionati di modellismo e Star Wars, è questo set LEGO Mech di Darth Vader che grazie al 20% di sconto puoi portarti a casa oggi su Amazon a soli 12,79 euro.

LEGO Star Wars Mech Darth Vader: un set per piccini…e adulti

Questo set, va detto, è una straordinaria aggiunta alla collezione di qualsiasi giovane (o diversamente giovane…) appassionato di Star Wars. Puoi costruire una dettagliata action figure del celebre personaggio di Darth Vader, all’interno di uno strepitoso mech imperiale da combattimento.

Il mech costruibile è dotato di mani, braccia, gambe e piedi snodabili, mentre la cabina di pilotaggio apribile consente di inserire la minifigure di Darth Vader inclusa, completa della sua iconica spada laser rossa, che può essere fissata alla clip sul retro del mech quando non è in uso.

Ideale non solo per giocare, ma anche come oggetto da esposizione per i collezionisti di oggetti ispirati alla famosa saga cinematografica. Una idea regalo che nasce, in teoria, per i bambini ma che si rivela perfetta per tutte le età. Acquista ora il set a soli 12,79 euro.