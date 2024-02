Il Google Pixel 8 Pro è in offerta su Amazon ad un ottimo prezzo

Il Google Pixel 8 Pro è disponibile su Amazon a un prezzo scontato del 6%, al costo di soli 999,00€ rispetto al prezzo più basso recente di 1.059,00€. Questo smartphone sbloccato presenta una serie di caratteristiche all’avanguardia, garantendo un’esperienza utente avanzata e performante.

Il cuore di questo dispositivo è il nuovo chip Google Tensor G3, progettato con l’IA di Google per offrire funzionalità avanzate per foto e video. Questo chip non solo rende il Pixel 8 Pro super veloce ed efficiente, ma introduce anche nuovi livelli di intelligenza nell’uso quotidiano dello smartphone.

Il display da 6,7″ offre un’esperienza visiva immersiva, rendendo tutto nitido e reattivo. La frequenza di aggiornamento adatta intelligentemente tra 1 e 120 Hz, garantendo prestazioni reattive e ottimizzando la durata della batteria.

La batteria adattiva del Pixel 8 Pro è semplicemente ottima e può durare oltre 24 ore. Con la modalità risparmio energetico estremo, l’autonomia sale addirittura fino a 72 ore.

La fotocamera del Pixel 8 Pro, come da tradizione di questa linea di smartphone, è un vero gioiellino: è dotata di quattro sensori di livello professionale, tra cui un teleobiettivo che offre il miglior zoom mai visto prima su un dispositivo Pixel. I controlli Pro consentono di sfruttare impostazioni avanzate e di scattare immagini alla massima risoluzione.

Il Pixel 8 Pro offre un'esperienza mobile avanzata.

