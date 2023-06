Il glorioso mediogamma Redmi Note 12 5G precipita del 37% su eBay

Solo su eBay puoi trovare una super offerta sul Redmi Note 12 5G, uno tra i più chiacchierati e apprezzati mediogamma Android di quest’ultimo periodo. Infatti, complice uno sconto immediato del 37% che ti fa risparmiare ben 110€ sul normale prezzo di vendita, il device di Redmi può essere tuo al prezzo shock di appena 189€ con tanto di consegna rapida e gratuita.

Ti starai chiedendo cosa potrai mai aspettarti da un device così economico: ebbene, Redmi Note 12 5G ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue personali esigenze sotto ogni punto di vista.

Partiamo dall’elemento più importanti oggigiorno per uno smartphone, il display: in questo caso stiamo parlando di un bellissimo pannello AMOLED ad altissima risoluzione e super fluido a 120 Hz – considera che questo valore di frequenza di aggiornamento è cosa rara anche per gli smartphone da 700€ o più.

Sotto il bellissimo telaio in alluminio è presente una mega batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 33W – ti bastano appena 30 minuti per avere a disposizione numerose ore aggiuntive di autonomia per concludere la giornata senza fatica -, un potente processore octa core e ovviamente il modem 5G per navigare in rete ad altissima velocità.

Inoltre, proprio come gli smartphone di fascia alta, anche Redmi Note 12 5G monta un modulo fotografico triplo con un sensore principale da 48 MP con IA (Intelligenza Artificiale) per foto e video sempre ad alta risoluzione e con dettagli mozzafiato.

Cosa stai aspettando? Con questa offerta di eBay puoi finalmente acquistare un signor mediogamma a un prezzo davvero speciale; inoltre, se lo metti subito nel carrello, lo smartphone di Redmi ti arriva direttamente a casa in appena 48 ore e senza costi di spedizione extra.

